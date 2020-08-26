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Зал Новой Третьяковки в Москве затопило из-за дождя

Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению проблемы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дождевая вода затопила один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, посетителей вывели из помещения. Об этом ТАСС сообщила администратор галереи в среду.

"Происходит затопление дождем в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы", - сказала она.

Как пояснила администратор, из-за сильного дождя начала протекать крыша, но сотрудники галереи уже убирают воду, сушат помещение. "Скоро выставка снова откроется", - заверила собеседница агентства.

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

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