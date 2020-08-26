Зал Новой Третьяковки в Москве затопило из-за дождя

Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению проблемы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дождевая вода затопила один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, посетителей вывели из помещения. Об этом ТАСС сообщила администратор галереи в среду.

Третьяковская галерея на Крымском Валу тоже все. pic.twitter.com/g3bGL7fgKy — Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 26, 2020

"Происходит затопление дождем в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы", - сказала она.

Тем временем в Третьяковке. Кандинский бы не оценил pic.twitter.com/jBR9MRrfwC — культ ретт (@rettterp) August 26, 2020