Несколько улиц в Москве оказались подтопленными из-за проливного дождя

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Несколько улиц и переходов в Москве затопило из-за проливного дождя, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Дождь затопил несколько улиц в Москве, включая Большую Татарскую, Малую Бронную, Орджоникидзе, Пятницкую, Преображенскую площадь и ряд других. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что залило несколько подземных переходов, также протекли крыши нескольких зданий, включая Даниловский рынок. На некоторых опубликованных в соцсетях видео видно, что люди переходят дороги почти по пояс в воде. Похожие "реки" вынуждены "переплывать" автомобили.

В среду на портале мэрии Москвы сообщалось, что дождь и ветер до 15 м/с сохранятся в городе до 21:00 мск.