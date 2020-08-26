В Воронежской области горит лес на 10 га

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два очага пожара обнаружены в лесу в Бобровском районе Воронежской области, площадь возгорания составляет 10 га. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, есть угроза распространения огня на населенный пункт Карандеевка.

"В Воронежской области в Бобровском районе выявлены два очага пожара в лесу на площадях по 5 га. Существует угроза населенному пункту Карандеевка, расстояние до которого составляет 700 метров. В нем расположены 22 жилых дома и проживает 70 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на расстоянии 2 км имеется естественный водоем - река Икорец. На месте ликвидации пожара работают 37 человек и 11 единиц техники. "Дополнительно к месту пожара направлен пожарный поезд и приведен в готовность вертолет МЧС России", - добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время жители проинформированы о сложившейся ситуации. Для возможной эвакуации населения администрация подготовила автобусы. Ситуация находится на контроле МЧС России.