Пожарные остановили огонь на подступах к селу под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области сдержали огонь на подступах к селу Карандеевка Бобровского района, где горит лес на площади 10 га. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Кирилл Ионин.

"В настоящее время сдержан огонь, он ближе 700 метров не подходит. Информирование жителей села проведено, возможна эвакуация, к ней все уже подготовлено, для людей выделены автобусы от администрации. Площадь пожара не увеличилась - два очага по 5 га", - сказал Ионин.

Он добавил, что в настоящее время на месте пожара работают 68 человек и 23 единицы техники, но группировка наращивается, на помощь направлен пожарный поезд, в готовности находится вертолет авиации МЧС России.

В среду около 13:00 мск были обнаружены два очага возгорания в лесу Бобровского района Воронежской области, общая площадь пожара составляет 10 га, огонь подошел на расстояние 700 метров к селу Карандеевка, где расположены 22 жилых дома и проживают 70 человек.