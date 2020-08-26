Готовивший нападение на школу в Адыгее подросток получил 4,5 года колонии

МАЙКОП, 26 августа. /ТАСС/. Майкопский городской суд приговорил 16-летнего местного жителя, готовившего нападение на школу, к четырем годам и шести месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Майкопский городской суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и незаконному изготовлению взрывного устройства"). <... > Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Установлено, что учащийся одной из школ Майкопа готовился к совершению убийства неограниченного круга лиц в учебном заведении. Он нашел и приобрел необходимые предметы, которые планировал использовать в качестве взрывного устройства. Подростка в ходе приготовления к совершению преступлений задержали сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея.