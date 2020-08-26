СК возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков после спецоперации в Ингушетии

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района республики, в ходе которой был ликвидирован один боевик. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.

"По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ", - говорится в сообщении.