Горсуд Петербурга оставил под арестом вдову рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу защиты вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом журналистам сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал", - сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также добавили, что адвокаты в рамках рассмотрения апелляции находились не только в зале суда. Один из защитников решил присутствовать рядом с доверительницей - в СИЗО-5, из которого была организована видео-конференц-связь. По данным пресс-службы судов, ранее в практике подобного не происходило.

По данным СК, убийство Картрайта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Смольнинский районный суд 3 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Кохал до 30 сентября.

Причина смерти музыканта пока не установлена. Психолого-психиатрическая экспертиза Кохал на данный момент также не назначена.