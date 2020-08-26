Суд оштрафовал главреда "Таких дел" на 200 тыс. рублей за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора издания "Такие дела" Анастасию Лотареву за участие в пикете в поддержку журналиста Ильи Азара у здания столичного ГУ МВД. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Лотареву виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия") и назначил ей наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей", - сказали в суде.

28 мая Тверской суд арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В этот же день в поддержку Азара прошла серия пикетов у здания ГУ МВД Москвы. В ней приняла участие и Лотарева.