Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в Керчи

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи с последующим пожаром на двух этажах. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В десятиэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа. После него последовал пожар, который охватил два этажа", - сказал собеседник агентства, добавив, что обрушения конструкций нет.

По данным источника, в результате взрыва пострадал один человек.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар был локализован.

"С верхних этажей эвакуированы пять человек. В 17:38 пожар локализован на площади 40 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что пожар произошел на улице Кирова в доме 93.