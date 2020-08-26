Природный пожар на территории Анапы потушен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:25 26 августа объявлена ликвидация пожара на территории МО город-курорт Анапа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш", - сказали в пресс-службе.

В тушении природных пожаров на Кубани были задействованы самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, принадлежащие МЧС РФ. Только за сегодня они сбросили на очаги более 1,5 тыс. тонн воды. Наземная группировка составляла 486 человек и 86 единиц техники. «В регионе сохраняет действие экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности. Силы и средства готовы к действию по предназначению. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет», — добавили в МЧС.

На территории Кубани с понедельника действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске.