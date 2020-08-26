Многоэтажный дом в Керчи, где произошел взрыв, частично был газифицирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Многоэтажный жилой дом в Керчи, где произошел взрыв, был частично газифицирован, сообщил ТАСС источник в правительстве Крыма.

"Дом частично газифицирован. Там на уровне второго этажа вырезан стояк был. Возгорание произошло на девятом этаже, затем огонь перекинулся на десятый этаж. Возможно, это был баллонный газ. Пострадал один человек, он жив", - сообщил источник.

Директор предприятия "Крымгазсети" Сергей Тарасов в свою очередь отметил, что подачу газа в ту часть дома, где произошел взрыв, прекратили 18 лет назад.

"Пожар с газом не связан. Там разбираются, потому что на том стояке, где квартира находится, газа не было - на втором этаже стояк отключен еще в 2002 году. По оперативной информации, с использованием природного газа в быту [произошедшее] не связано", - сказал он.

Тарасов уточнил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты "Крымгазсетей", отключено газоснабжение в четырех девятиэтажных домах (618 абонентов).

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлен комментарий директора "Крымгазсетей".