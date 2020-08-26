Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все объекты в Москве и Московской области, информация о "минировании" которых поступила в среду, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в среду в дежурную часть подмосковного ГУ МВД России поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на территории Подмосковья взрывные устройства заложены во всех роддомах, аэропортах, больницах, станциях скорой помощи, онкологических центрах, торговых центрах, гипермаркетах и зданиях судов. Кроме того, сообщалось о "минировании" порядка 50 объектов на территории Москвы.

"В настоящее время проверка объектов на территории Московского региона завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация об угрозе взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.