Суд отменил домашний арест обвиняемому в растрате главе Всероссийского общества глухих

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий президенту Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерию Рухледеву, обвиняемому в многомиллионных растратах в организации. Таким образом, была отклонена просьба следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"Постановлением Московского городского суда обвиняемому Рухледеву изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий на срок до 28 ноября", - сказала собеседница агентства.

Рухледев, который стал президентом ВОГ в 2003 году, 25 мая 2018 года был помещен под домашний арест. Он обвиняется в растрате денег организации, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Однако в конце марта прошлого года суд изменил ему меру пресечения и отправил его в СИЗО. Вину он не признает. В середине января Мосгорсуд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

По версии следствия, он и еще четверо фигурантов дела растратили более 300 млн рублей, принадлежащих ВОГ. Суд назначил бывшему главному юристу организации Евгению Новосельцеву и начальнику управления финансов ВОГ Татьяне Зембатовой запрет определённых действий. Начальник управления социальной политики и реабилитации организации Максим Ларионов, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), осужден на 3 года колонии общего режима. Еще одной фигурантке дела Ирине Руденко было назначено наказание в виде 3,5 года колонии.