Источник: МВД провело обыски по делу о хищении 1 млрд руб. на поставках ЭКБ модуля МКС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) и представителя руководства НПП "Исток" им. Шокина (входит в Ростех) по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

По словам источника, "у нескольких экс-менеджеров космической корпорации "Энергия", а также одного из руководителей НПП "Исток" были проведены обыски оперативниками управления экономической безопасности". "Речь идет о хищении через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции", - уточнил собеседник агентства.