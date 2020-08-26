ГП по поручению Путина проводит проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ по поручению президента страны Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

В среду глава государства на совещании с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры.

"Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли - Башкирской содовой компании,- сообщил Иванов. - Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль".

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству. Ее проведение находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова.