Пожар в многоэтажке в Керчи полностью ликвидирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в десятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, где произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"В 19:01 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи с последующим пожаром на двух этажах. Пожарные локализовали его на площади 40 кв. метров. В 18:08 мск была объявлена ликвидация открытого горения. В результате взрыва пострадал один человек.