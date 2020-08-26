Хабиров заявил, что отчуждение госакций БСК нанесло значительный ущерб государству

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Сделка по продаже госпакета акций Башкирской содовой компании, в результате которой она перешла в частные руки, нанесла государству значительный ущерб, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, а также переходом предприятия в частные руки. Генпрокуратура РФ по поручению президента начала проверку отчуждения государственных акций БСК.

"Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб", - процитировали Хабирова ТАСС в пресс-службе главы региона.

При этом власти региона выразили уверенность в положительном решении сырьевого вопроса предприятия, планы которого на разработку шихана Куштау привели к акциям протеста.

21 августа на встрече с экозащитниками, выступавшими за сохранение башкирских шиханов, Хабиров сообщил о создании юридической комиссии для проверки законности сделки, в результате которой содовое предприятие перешло под контроль частных лиц. Ранее он также заявил о готовности довести республиканский пакет акций БСК до контрольного.

АО "Башкирская содовая компания" образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". По данным властей, республике принадлежат более 38% акций предприятия.