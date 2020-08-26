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Источник: причиной жесткой посадки вертолета в Сочи мог стать сильный ветер в горах

Ранее в результате инцидента пострадали два человека

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Сильные потоки ветра, предварительно, могли спровоцировать жесткую посадку частного вертолета в горах Сочи. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В среду в районе хребта Аибга в Сочи частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку. На борту был пилот и три пассажира, двое из них пострадали. Южная транспортная прокуратура и СК начали проверку.

"Предварительно, была посадка в горах, а вертолет легкомоторный. Видимо, он попал в струйные потоки в горах, которые [проходят] по ущельям. И поэтому была грубая посадка на вертолетной площадке", - сказал собеседник.

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