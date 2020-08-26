В Третьяковке назвали причину подтопления в залах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подтопление в залах Новой Третьяковки на Крымском Валу было вызвано прорывом изношенной ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода.

"26 августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия по устранению протечек, как отмечается, были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности и сохранности произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", - подчеркнули в музее. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.

В пресс-службе добавили, что постоянная экспозиция Новой Третьяковки будет временно закрыта из-за ремонта.

"Выставка "Шедевры из Казани" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения необходимых ремонтных работ в залах", - говорится в сообщении.

Залы выставки "Ненавсегда" будут открыты для посетителей через день с 28 августа в связи с необходимостью просушки полов. Выставка "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" 27 августа будет открыта для бесплатного посещения. Будет также работать выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Посетители, которые не смогли побывать в музее 26 августа, получат возможность прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.