Власти Башкирии просят прокуратуру признать отчуждение акций БСК незаконным

ТАСС, 26 августа. Правительство Башкирии направило в прокуратуру обращение с просьбой признать отчуждение акций БСК незаконным. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24".

Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры, а также переходом предприятия в частные руки. Генпрокуратура РФ по поручению президента начала проверку отчуждения государственных акций БСК.

"Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что, на наш взгляд, эта сделка незаконная и несправедливая, и что республике нанесен ущерб. <…> Ущерб мы оцениваем в несколько десятков миллиардов рублей", - сказал он.