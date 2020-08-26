МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар повышенного (второго) уровня сложности произошел в торгово-деловом центре "Ханой - Москва", эвакуировано 200 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В апарт-отеле "Ханой - Москва" произошел пожар, ранг сложности повышенный - второй. Загорание на третьем этаже, эвакуировано около 200 человек, площадь пожара составляет 20 кв. м. Возгорание локализовано", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в здании 47 организаций, в том числе отель и рестораны.