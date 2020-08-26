Нефтяной танкер повредил причал в Приморске

ТАСС, 26 августа. Нефтяной танкер Nord Independence, следовавший под флагом Португалии, повредил причал при отшвартовке в порту Приморска. Как говорится в распоряжении Приморского порта, с которым ознакомился ТАСС, капитан гавани принял решение задержать судно на 72 часа до предоставления обеспечения.

Факт инцидента подтвердил официальный представитель "Транснефти" (контролирующий акционер НМТП, в структуру которого входит Приморский порт) Игорь Демин. "Я вам подтверждаю, все верно", - сказал он.

По словам Демина, повреждены оказались гидротехнические сооружения причала. Распоряжение капитана морского порта было выпущено в соответствии с Кодексом торгового мореплавания и действительно в течение 72 часов.

На графике отгрузок порта инцидент не скажется, говорит Демин. "72 часа у нас есть на обследование конструкций, которые вошли в соприкосновение. Если они повреждены, будет нужен ремонт, причал будет выведен из работы, даже в этом случае на графике отгрузок это не скажется, так как он сейчас не плотный из-за ограничений ОПЕК. Мы свободно обойдемся остальными причалами", - заверил он.

Это уже третий инцидент за последнее время, говорит представитель "Транснефти". "Мы полагаем, что его могло и не быть, если бы работа шла по утвержденной в порту инструкции. Однако ФАС подсчитала , что эти инструкции ограничивают конкуренцию", - отметил он.

Согласно сервису отслеживания судов VesselFinder, танкер пришел в Приморск из Роттердама, сейчас стоит на якоре. Судно построено в 2018 году, им владеет компания Nordindependence Shipping Mgmt, зарегистрированная в Нидерландах.