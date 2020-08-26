Около 20 га леса горит в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Лес на площади около 20 га горит в районе хутора Подлесный в Лискинском районе Воронежской области, есть угроза, что огонь перекинется на жилые дома. Часть из 91 жителя хутора эвакуируется, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На данный момент площадь пожара составляет порядка 20 га. Существует угроза ближайшему населенному пункту - хутору Подлесный, на расстоянии 600 метров [от огня находятся] 34 жилых дома, в которых проживает 91 человек, из них 18 детей. Администрацией муниципального района для организации возможной эвакуации выделено 10 автобусов. В превентивных мерах проведено информирование населения, после чего часть жителей приняла решение эвакуироваться на автобусах", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, дежурный диспетчер системы "112" около 14:00 мск принял сигнал о возгорании сухой растительности в лесу у хутора Подлесный. Сейчас на месте пожара работают 69 человек и 23 единицы техники. "Идет наращивание группировки, в том числе с использованием пожарного поезда", - говорится в сообщении пресс-службы.