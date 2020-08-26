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Жильцов соседнего дома эвакуируют после взрыва в многоэтажке Керчи

Они будут временно размещены в санатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Жильцов подъезда дома, расположенного рядом с многоэтажкой в Керчи, где произошел взрыв и пожар, эвакуируют, сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации города Сергей Шимко.

"Эвакуируется соседний подъезд соседнего дома", - сказал Шимко, не уточнив причину такого решения и количество жильцов. В ГУ МЧС по Крыму ранее сообщили, что после взрыва эвакуированы 115 человек. Их временно разместили в санатории и хостеле.

Шимко добавил, что жильцы из соседнего дома также будут временно размещены в санатории и хостеле.

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