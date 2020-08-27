Два сахалинца похитили 72 млн рублей, выделенных на закупку продуктов для военных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов правительства Сахалинской области пойдут под суд за мошенничество на 72 млн рублей при поставке продовольствия в воинские части. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МВД России.

"Своими умышленными действиями обвиняемые совершили ряд преступлений против собственности и экономической деятельности", - заявили в пресс-службе.

В отношении регионального представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 2 ст. 173.1, п. "б" ч. 2 ст. 173.1, п. "б" ч. 2 ст. 173.1, п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Второй фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Им грозит наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до трех лет.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчины, выполняя государственный контракт, похитили денежные средства на сумму более 72 млн рублей, которые были выделены на закупку и поставки в воинские части Сахалинской области продуктов питания.

Представитель коммерческой организации создал на подставных лиц две подконтрольные ему фиктивные фирмы. Затем фигуранты, пользуясь своими полномочиями, заключили несколько фиктивных договоров с этими фирмами. В бухгалтерской документации объемы поставленных продуктов были завышены более чем в два раза.