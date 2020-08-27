AP: поджог мог стать причиной возникновения пожара на борту военного корабля в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Поджог мог стать причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard на базе ВМС США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в июле. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на источник в командовании.

По его словам, один из моряков допрашивается в качестве подозреваемого в умышленном поджоге. Агентство подчеркивает, что к настоящему моменту он остается на свободе, ему не предъявлены обвинения.

Ранее отмечалось, что в момент возгорания на борту Bonhomme Richard находились около 160 военнослужащих. AP отмечает, что версия поджога до сих пор не была представлена официально, в связи с чем источник агентства предпочел сохранить анонимность.

Расследование обстоятельств возникновения пожара на борту универсального десантного корабля было начато 17 июля - на следующий день после того, как удалось потушить огонь. Контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филип Собек, отчитавшийся об удачном завершении операции по тушению, длившейся более четырех суток, не называл причины его возникновения.

Корабль загорелся 12 июля и был потушен лишь 16 июля. В результате пострадали 63 человека. Bonhomme Richard рассчитан более чем на тысячу человек личного состава.