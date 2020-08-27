Суд в Новой Зеландии приговорил стрелка из Крайстчерча к пожизненному заключению

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом в четверг сообщило издание The New Zealand Herald.
"Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии", - указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер, вынесший приговор по делу о терактах, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения.
После оглашения приговора Таррант через общественного защитника сообщил, что не возражает против назначенного наказания. Ожидается, что он будет отбывать наказание в тюрьме Окленда.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала приговор суда для Тарранта, назвав его преступление "ужасным и достойным презрения поступком". Ожидается, что позднее кабинет министров страны примет решение о возможности депортации осужденного на родину в Австралию, где тот продолжит отбывать наказание.
Приговор, вынесенный Тарранту, стал самым строгим в истории Новой Зеландии - впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения. Накануне 29-летний австралиец отказался лично обращаться к суду, и короткое заявление перед вынесением приговора от его имени зачитал назначенный государством защитник. Адвокаты, защищавшие 29-летнего австралийца с момента предъявления обвинений, были уволены Таррантом 13 июля. Перед этим он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.