Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке на юге Колумбии

БОГОТА, 27 августа. /ТАСС/. Самолет, принадлежащий компании Aliansa, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре на юге Колумбии. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации.

"26 августа самолет <...> выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что на борту самолета находились трое членов экипажа, которые не пострадали.