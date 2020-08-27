{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке на юге Колумбии

На борту находились трое членов экипажа, они не пострадали

БОГОТА, 27 августа. /ТАСС/. Самолет, принадлежащий компании Aliansa, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре на юге Колумбии. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации.

"26 августа самолет <...> выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что на борту самолета находились трое членов экипажа, которые не пострадали.

Теги
Колумбия
ФБР расследует обстоятельства ранения афроамериканца в Висконсине
Ранее управление юстиции Висконсина сообщило, что Джейкоб Блейк признался в том, что имел при себе холодное оружие во время задержания
Читать полностью