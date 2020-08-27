ФБР расследует обстоятельства ранения афроамериканца в Висконсине

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проведет расследование обстоятельств и причин ранения афроамериканца Джейкоба Блейка во время его задержания полицией в Кеноше (штат Висконсин). Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте прокуратуры Восточного округа Висконсина.

Прокуратура заявила о "начале федерального расследования стрельбы, которую сотрудник полиции Кеноши открыл по Джейкобу Блейку". "Расследование будет проводить ФБР во взаимодействии с отделом уголовных расследований Висконсина и другими ведомствами штата. Надзор за ведением расследования поручен сотрудникам прокуратуры США и уголовного отдела подразделения по вопросам гражданских прав", - говорится в сообщении.

Как информировало в среду управление юстиции Висконсина, Блейк признался, что имел при себе холодное оружие во время задержания. Нож был обнаружен на полу в салоне автомобиля афроамериканца со стороны водителя. Полицейские безуспешно пытались задержать 29-летнего подозреваемого, применив электрошокер. Когда Блейк предпринял попытку сесть в свой автомобиль, блюститель порядка Растен Шески выстрелив ему семь раз в спину.

В город, где введен комендантский час, были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний американец во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он задержан.