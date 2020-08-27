Река Томь начала подтапливать дома жителей Белогорска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Разлившаяся река Томь подтопила три жилых дома в Белогорске, вода продолжает стоять на приусадебных и садовых участках, затопив 381 из них. Всего в регионе частично подтоплены десять населенных пунктов и четыре участка дорог местного значения, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"В результате выпадения обильных осадков на территории области подтоплены три жилых дома (Белогорск), 482 приусадебных участка: Благовещенск - 49, Ромненский район - 38, Ивановский район - 3, Благовещенский район - 1, Серышевский район - 10, г. Белогорск - 381, из них 320 садоводческих участков Междуречье. Прием заявок на откачку воды продолжается по телефонам единой дежурной диспетчерской службы муниципальных образований, также на местах проводится подворовый обход оценочными комиссиями администраций", - говорится в сообщении.

В Серышевском районе и соседствующем с ним городе Белогорске работают более 250 спасателей. Жителям поселка остров Старица Белогорска начали выдавать хлеб и воду, оповещают о готовность эвакуироваться. 26 августа губернатор Василий Орлов посетил подтопленный Белогорск, поговорил с жителями.

"Хорошая новость: мы видим, что вода пошла на спад, что нет риска для жизни людей. Все спасательные, превентивные работы организованы хорошо. Мэрия подключена к этим мероприятиям. Как вариант, в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей", - резюмировал Орлов.

По мнению главы региона, в области необходимо проработать вопрос о переселении жителей сел, которые систематически подтопляются. "В первую очередь надо провести опрос граждан, посмотреть, кто за, кто против. Нужно проработать отдельный порядок, определить, сколько это будет стоить. После этого уже можно будет говорить о том, как эта программа будет выглядеть, в какие сроки и кто попадет под переселение. Нужно понимать, что кроме Белогорска у нас подобные ситуации случаются, к сожалению, по всей территории области. Поэтому это должна быть программа, которая будет распространять свое действие на все Приамурье", - отметил Василий Орлов.

На утро четверга уровень воды реки Томь упал на 12 см и составляет 408 см, продолжая превышать отметку "опасного явления".