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Дело возбудили против жительницы Барнаула, которая натравила собаку на полицейского

Женщина пыталась помешать осмотру своего приусадебного участка, где, по данным полиции, могли храниться похищенные на транспортном предприятии нефтепродукты

ТАСС, 27 августа. Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского со стороны жительницы города Барнаула, которая натравила собаку на находящегося при исполнении сотрудника МВД. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Подозреваемая, находясь на приусадебной территории своего частного дома, пыталась помешать осмотру места происшествия, для чего спустила с привязи принадлежащую ей собаку. В результате инцидента, сотрудник транспортной полиции получил повреждения в виде рваных укушенных ран правой голени и левого бедра. "Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Барнаула", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сотрудник линейного управления отрабатывал информацию о хищении нефтепродуктов на транспортном предприятии, которые, предположительно, могли находиться в доме одного из сотрудников. При осмотре придомовой территории и возник конфликт с хозяевами. Напавшую на полицейского собаку нейтрализовали без применения оружия, а на приусадебном участке обнаружили около 1 тыс. литров дизельного топлива.

"Проверка информации о хищениях горюче-смазочных материалов продолжается. Устанавливается происхождение пяти двухсотлитровых бочек с дизельным топливом, обнаруженных транспортными полицейскими в гараже частного дома", - говорится в сообщении на официальном сайте УТ МВД России по СФО.

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