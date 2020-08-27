Дело возбудили против жительницы Барнаула, которая натравила собаку на полицейского

ТАСС, 27 августа. Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского со стороны жительницы города Барнаула, которая натравила собаку на находящегося при исполнении сотрудника МВД. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Подозреваемая, находясь на приусадебной территории своего частного дома, пыталась помешать осмотру места происшествия, для чего спустила с привязи принадлежащую ей собаку. В результате инцидента, сотрудник транспортной полиции получил повреждения в виде рваных укушенных ран правой голени и левого бедра. "Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Барнаула", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сотрудник линейного управления отрабатывал информацию о хищении нефтепродуктов на транспортном предприятии, которые, предположительно, могли находиться в доме одного из сотрудников. При осмотре придомовой территории и возник конфликт с хозяевами. Напавшую на полицейского собаку нейтрализовали без применения оружия, а на приусадебном участке обнаружили около 1 тыс. литров дизельного топлива.

"Проверка информации о хищениях горюче-смазочных материалов продолжается. Устанавливается происхождение пяти двухсотлитровых бочек с дизельным топливом, обнаруженных транспортными полицейскими в гараже частного дома", - говорится в сообщении на официальном сайте УТ МВД России по СФО.