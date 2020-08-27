Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла почти на 5 тыс. га за сутки

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки выросла почти на 5 тыс. га и на утро четверга составила 18 тыс. 823 га. Зарегистрировано 26 очагов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В среду лесные пожары в регионе были зарегистрированы на площади 13 тыс. 860 га.

"В локализованном состоянии на утро 27 августа зарегистрировано шесть очагов. Общая площадь этих пожаров - 1 тыс. 130,5 га. Действуют (не локализованы) 20 пожаров. Общая площадь действующих очагов - 17 тыс. 693 га", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в среду в зону задымления попадали 11 населенных пунктов. Дым находился на удалении от них. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в населенных пунктах не зарегистрировано.

По данным синоптиков, в четверг в Иркутской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлены высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.