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Во Владивостоке ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского

Инцидент произошел в районе Проспекта 100-летия Владивостока. Личность нападавшего установлена

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Владивостока разыскивает подозреваемого, ранившего сотрудника ДПС, сообщает в четверг пресс-служба УМВД Приморского края. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Устанавливаются обстоятельства инцидента в районе Проспекта 100-летия Владивостока, в ходе которого 26-летнему мужчине были причинены телесные повреждения. Пострадавший является сотрудником дорожно-патрульной службы УМВД России по Владивостоку. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что личность нападавшего установлена, проводятся мероприятия по его задержанию. Пострадавший сотрудник ДПС был не при исполнении и в гражданской одежде.

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