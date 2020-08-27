Спасатели увеличили группировку сил для ликвидации последствий взрыва в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Группировку спасателей на месте взрыва и пожара, произошедших в среду в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, увеличили почти вдвое, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Непосредственно после взрыва на месте работали 175 человек и 37 единиц техники, в том числе 25 человек и девять единиц техники от МЧС.

"На 00:00 на месте происшествия сосредоточенна группировка сил и средств: от РСЧС 270 человек, 45 единиц техники, из них от МЧС 77 и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

В Керчи в среду произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме, затем начался пожар на двух этажах, достигший площади 40 кв. метров. В результате взрыва пострадал один человек.