Лесной пожар на площади 10 га в Воронежской области ликвидирован

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Два очага горения сухой травы в лесу в Бобровском районе Воронежской области на площади 10 га потушены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в среду около 13:00 мск, общая площадь составила 10 га, огонь подошел на расстояние 700 м от села Карандеевка, где расположены 22 жилых дома и проживают 70 человек. В тушении участвовали пожарный поезд и вертолет МЧС России. В превентивных целях специалисты проинформировали жителей и подготовили к возможной эвакуации автобусы от администрации.