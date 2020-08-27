Около 30 человек эвакуировали из населенного пункта под Воронежем, где горит 20 га леса

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 26 жителей хутора Подлесный в Лискинском районе Воронежской области, где горит лес на площади 20 га, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Кирилл Ионин.

"Было эвакуировано на автобусах 26 человек. Угроза населенным пунктам и объектам на данный момент отсутствует", - сообщил он.

По его данным, на месте пожара работают 138 человек и 41 единица техники. К борьбе с огнем привлечен вертолет Ми-8.

По информации МЧС, пожар в Лискинском районе начался в среду около 14:00 мск. Огонь приближался к хутору Подлесный на расстояние 600 метров. В хуторе 34 жилых дома, в которых проживает 91 человек, из них 18 детей. Администрация муниципального района для организации эвакуации выделила 10 автобусов.