Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана в США

ТАСС, 27 августа. Сильный ураган "Лаура" в четверг обрушился на побережье штата Луизиана. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, в Луизиане начались сильные ливни, ветер и штормовой прилив. Циклон продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч. Скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с.