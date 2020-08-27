В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле за госизмену.

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Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины.

"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.