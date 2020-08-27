Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан ознакомилась с делом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сторона защиты обвиняемой в шпионаже бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан завершила ознакомление с материалами дела, оно в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29", представляющего интересы обвиняемой, Иван Павлов.

"Мы завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время следователь направит дело с обвинительным заключением в Генеральную прокуратуру, которая решит, передавать ли его в суд. В настоящее время расследование дела завершено", - сказал Павлов.

По словам адвоката, следователь запретил им делать любые копии и выписки из материалов. "Уникальность этого дела заключается в том, что обвинение основано на плохо читаемых копиях сомнительных по своему содержанию документов, якобы полученных в ходе разведывательной деятельности наших спецслужб из источников, которые скрываются от стороны защиты, от следствия, и уверен, что будут скрываться от суда", - отметил адвокат.

По версии следствия, 16 августа 2004 года Цуркан стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.