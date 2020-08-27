В Москве задержаны 20 мошенников, вынуждавших пенсионеров покупать счетчики газа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала 20 лжесотрудников газовой службы, которые обходили квартиры пожилых людей и обманом вынуждали их покупать счетчики, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность лжегазовщиков, подозреваемых в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, путем обмана и злоупотребления доверием проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. В ходе осмотра сообщали о необходимости установки датчиков загазованности и предлагали их приобрести. Получив оплату, фигуранты скрывались. Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один фигурант заключен под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.