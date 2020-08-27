Под Хабаровском ищут двух девочек, ушедших из лагеря в селе

ТАСС, 27 августа. Полицейские ведут поиски двух пропавших девочек 12-13 лет, которые в ночь на четверг покинули детский лагерь в селе Воронежское-2 под Хабаровском. Прокуратура начала проверку по данному факту, сообщило в четверг ведомство.

"Прокуратура Хабаровского района проводит проверку в связи с уходом несовершеннолетних из загородного детского лагеря. В ночь на 27 августа две девочки 12-13 лет покинули детский лагерь "Мир детства", расположенный в селе Воронежском-2 Хабаровского района", - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена также дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также должностным лицам детского лагеря.