Более 240 тыс. жителей в США остались без электричества из-за урагана "Лаура"

ТАСС, 27 августа. Ураган "Лаура" оставил без электричества 242 тысячи жителей американских штатов Луизиана и Техас. Об этом в четверг сообщил портал poweroutrage.us, который отслеживает отключение электроэнергии в США.

По данным сайта, свыше 190 тыс. оставшихся без света потребителей зарегистрировано в Луизиане и более 52 тыс. - в Техасе.

Ураган "Лаура" четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона в четверг обрушился на американское побережье Мексиканского залива. Он продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч, скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.