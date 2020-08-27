Источник: в Крыму задержали представителя главы Чечни в Ивановской области

ТАСС, 27 августа. Оперативники ФСБ задержали в Крыму представителя главы Чеченской Республики Ису Эдильсултанова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Ивановской области.

"Уголовное дело по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере возбуждено Следственным комитетом по Ивановской области. Задержание осуществляли сотрудники ФСБ и УМВД в Крыму, где в тот момент находился Эдильсултанов, при себе у него было удостоверение представителя главы Чечни в Ивановской области", - пояснил источник.

Он уточнил, что сейчас задержанный доставлен в Иваново. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

ТАСС пока не располагает комментарием управления Следственного комитета РФ по Ивановской области по данной ситуации. Власти Чечни также не прокомментировали, действительно ли задержанный является представителем главы республики в регионе.