СМИ: неизвестные пытались проникнуть в здание посольства Ливии в Минске

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Около 30 человек пытались в четверг утром проникнуть в здание посольства Ливии в Минске. Об этом сообщает информационный портал tut.by.

По данным портала, несколько десятков человек с болгарками около шести утра перелезли через забор представительства и пытались проникнуть в здание. Сотрудники посольства Молдавии, расположенного по соседству, вызвали милицию. В здании посольства Ливии разбито стекло в окне и выломана дверь.

Указывается, что после проверки документов милицией, люди остались на территории посольства и потребовали посла Ливии покинуть здание.

В МВД Белоруссии ТАСС пока не прокомментировали случившееся, заверив, что обстоятельства выясняются.