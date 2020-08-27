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СМИ: неизвестные пытались проникнуть в здание посольства Ливии в Минске

По данным tut.by, несколько десятков человек с болгарками около шести утра перелезли через забор представительства и пытались проникнуть в здание

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Около 30 человек пытались в четверг утром проникнуть в здание посольства Ливии в Минске. Об этом сообщает информационный портал tut.by.

По данным портала, несколько десятков человек с болгарками около шести утра перелезли через забор представительства и пытались проникнуть в здание. Сотрудники посольства Молдавии, расположенного по соседству, вызвали милицию. В здании посольства Ливии разбито стекло в окне и выломана дверь.

Указывается, что после проверки документов милицией, люди остались на территории посольства и потребовали посла Ливии покинуть здание.

В МВД Белоруссии ТАСС пока не прокомментировали случившееся, заверив, что обстоятельства выясняются.

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