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В Подмосковье горят цех по деревообработке и склад на площади 1,3 тыс. кв. м

Пожар локализован, пострадавших нет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Цех по деревообработке и склад с готовой продукцией горят в деревне Шелково в Сергиево-Посадском районе на площади 1,3 тыс. кв. м, в настоящее время пожар локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит одноэтажное строение площадью 1 тыс. кв. м по всей площади, а также двухэтажное - на площади 300 кв. м. Там находятся цех по деревообработке и склад с готовой продукцией", - сказали в пресс-службе.

Информация о пострадавших не поступала. В 11:50 объявлена локализация пожара на площади 1,3 тыс. кв. м.

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