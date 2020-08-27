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В Керчи ввели режим ЧС после взрыва и пожара в многоэтажке

Заседание комиссии состоялось 26 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Керчи ввели режим "чрезвычайной ситуации муниципального уровня" в городе после взрыва и пожара в многоэтажке.

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Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

"Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26 августа. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь" - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, его слова приводятся в сообщении.

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