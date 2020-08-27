Бывшую замминистра здравоохранения Бурятии задержали по делу о мошенничестве

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра здравоохранения Бурятии Оксана Бухольцева задержана по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге, совершенных до работы в Минздраве республики, на посту главного врача одной из городских поликлиник. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления СКР.

"В Улан-Удэ задержана бывший главный врач городской поликлиники № 6. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с бизнесменом. "Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн рублей, хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила спустя год после подписания контракта, тем не менее главврач изначально подписала акт приемки имущества, регулярно вносились платежи за его якобы использование. По версии следствия, в результате учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн рублей.

Бухольцева в августе 2018 года была назначена заместителем министра здравоохранения Бурятии, в мае 2020 года она уволилась и стала главным врачом одной из городских больниц.