В МЧС назвали причину лесного пожара в заповеднике "Утриш"

"В ближайшее время на территории заповедника ["Утриш" в Краснодарском крае] начнут работать следователи, основная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор", - сказал он в ходе онлайн-конференции в четверг.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной возникновения лесного пожара на территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, который продолжался с понедельника. Об этом заявил директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев отметил, что на территории края приняты все меры, которые предусмотрены действующим законом о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Работали местные, региональные и муниципальные службы, работало МЧС, прошел этап эвакуации туристов из зоны возможного воздействия этой чрезвычайно ситуации.

В понедельник в Анапе между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Площадь пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация. Вечером 26 августа в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован.

На территории региона с 24 августа действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекались силы и средства РСЧС в количестве 865 человек и 150 единиц техники.