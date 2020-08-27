Экс-гендиректор РКК "Энергия" и глава НПП "Исток" задержаны по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор НПП "Исток" (входит в Ростех) Александр Борисов и еще несколько человек задержаны в четверг по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Владимир Солнцев, Александр Борисов и ряд бывших менеджеров "Энергии" задержаны сегодня утром по подозрению в мошенничестве. Вопрос об избрании им меры пресечения рассмотрит суд", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС в среду другой источник в силовых структурах, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров РКК "Энергия" и представителя руководства НПП "Исток" им. Шокина по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции.

В Роскосмосе подтвердили, что в отношении Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. В Ростехе в среду отказались комментировать информацию об обысках.

В четверг в обеих госкорпорациях не стали комментировать задержание Солнцева и Борисова.