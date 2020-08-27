Открытое горение цеха по деревообработке и склада в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение цеха по деревообработке и склада с готовой продукцией в деревне Шелково в Сергиево-Посадском районе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:40 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что горит одноэтажное строение площадью 1 тыс. кв. м, а также двухэтажное на площади 300 кв. м. Пожар локализован на площади 1,3 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.